Зарегистрировать в 50 каталогов

Добавить компанию в 50 каталогов/справочников по списку по порядку. Считаются только успешные размещения (есть ссылка на страницу, либо статус на модерации)

Порядок работы:

1. Открываем сайт по списку

2. Смотрим, где кнопка "добавить компанию" или "зарегистироваться"

3. Регистрируемся (почта для работы будет в карточке компании) - логин/пароль вносим в таблицу

4. Добавляем компанию - информацию (адрес, телефон, сайт и т.п.), логотип, одну фотографию

5. Публикуем компанию

6. Получаем ссылку на страницу компании на сайте - ссылку вставляем в отчет

7. Если модерация, то пишем что модерация - задание все равно оплачивается

8. Если на сайт нельзя добавить компанию (не подходит тематика, нет кнопки, не работает сайт) - пропускаем, такое задание не оплачивается.

Список каталогов будет в таблице excel.

Информация о компании будет в таблице excelТ

ребования: аккуратность и внимательность

опыт подобных заданий