Отзывы в Google Business

Нужно опубликовать 5-10 отзывов в Гугл Бизнесе на английском языке я английского аккаунта (имя Джон, Карл и другие иностранные). Аккаунт должен быть живой и желательно быть с историей (в истории - отзывы на английском языке). За обычный такой отзыв готов платить 50 гривен, за отзыв "Местного эксперта" - 100 гривен