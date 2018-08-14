Отзывы в Google Business

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки183 просмотра

Нужно опубликовать 5-10 отзывов в Гугл Бизнесе на английском языке я английского аккаунта (имя Джон, Карл и другие иностранные). Аккаунт должен быть живой и желательно быть с историей (в истории - отзывы на английском языке). За обычный такой отзыв готов платить 50 гривен, за отзыв "Местного эксперта" - 100 гривен

7 лет назад
Redgar1
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров