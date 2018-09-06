Добавления контента на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок184 просмотра

Нужен человек для добавления написания и добавления контента на сайт

http://4multivarki.com

7 лет назад
vitalik2283
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Ответственный исплолнитель! Всегда на связи Рекомендую!!!
Если вам удалось обратить на себя внимание Виталия и получить от него работу, то считайте вам повезло. Он всегда точно ставит задачу, не пропадает. Насчет оплаты тоже очень щедр и пунктуален. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад