Ekaterina-1989

Катерина Пушило Ekaterina-1989

 
36 летБеларусь/Ивацевичи
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный копирайтинг, рерайтинг и SMM

Имею 9-летний опыт работы фрилансера в области рерайтинга, копирайтинга, а также уже 2 года занимаюсь поиском вирусного контента с последующим его размещением на развлекательных страницах Фейсбука. Знакома с админкой сайтов на платформе Вордпресс, Битрекс, Опенкарт, Джума. На моем счету множество уникальных статей для различных интернет-ресурсов на любую тематику, а так же SMM проектов. Всегда ответственно подхожу к работе, учитывая все пожелания заказчика.

Скайп для связи zolyshka9690

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$10
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Отзывы заказчиков
echrisanov
Евгений 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
8 баллов
4 года назад
Наполнение сайта товарными предложениями
все норм
Изначально оплата была регулярная, но потом когда я сделала проект на сумму в 200 долларов, Евгений начал кормить меня обещаниями. То говорил исчерпан лимит по карте в этом месяце для переводов, потом все он "типа" в командировках был, и кормил завтраками. В итоге так денег я и не получила, хотя честно их отработала и на тот момент очень в них нуждалась. С того момента прошел почти год. До сей поры на веблансе профиль Евгения был забанен. Поэтому сейчас пишу всю правду, чтоб другие исполнители сто раз подумали, прежде чем связываться с Евгением. Бог ему судья, но все в этой жизни возвращается.
Ответный отзыв
Wlbs
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить статьи на сайт по шаблону.
Екатерина наполнила сайт как того требовало задание, сделала всё в срок, всегда была на связи. Рекомендую !
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
nariman_s
Нариман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта по продаже билетов
Все отлично, работу выполнена хорошо. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое тз, оплата в срок.
Ответный отзыв
nivieli
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо наполнить сайта часов
Отлично выполняет свою работу ! Доволен !
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата четко.
Ответный отзыв
SergeevPavel
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Привести статьи на сайте в порядок
Все отлично. Спасибо за сотрудничество. Екатерина всегда на связи. Рекомендую
Все отлично! Было приятно работать.
Ответный отзыв