Изначально оплата была регулярная, но потом когда я сделала проект на сумму в 200 долларов, Евгений начал кормить меня обещаниями. То говорил исчерпан лимит по карте в этом месяце для переводов, потом все он "типа" в командировках был, и кормил завтраками. В итоге так денег я и не получила, хотя честно их отработала и на тот момент очень в них нуждалась. С того момента прошел почти год. До сей поры на веблансе профиль Евгения был забанен. Поэтому сейчас пишу всю правду, чтоб другие исполнители сто раз подумали, прежде чем связываться с Евгением. Бог ему судья, но все в этой жизни возвращается.