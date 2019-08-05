Качественный копирайтинг, рерайтинг и SMM
Имею 9-летний опыт работы фрилансера в области рерайтинга, копирайтинга, а также уже 2 года занимаюсь поиском вирусного контента с последующим его размещением на развлекательных страницах Фейсбука. Знакома с админкой сайтов на платформе Вордпресс, Битрекс, Опенкарт, Джума. На моем счету множество уникальных статей для различных интернет-ресурсов на любую тематику, а так же SMM проектов. Всегда ответственно подхожу к работе, учитывая все пожелания заказчика.
Скайп для связи zolyshka9690
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$11
8 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Изначально оплата была регулярная, но потом когда я сделала проект на сумму в 200 долларов, Евгений начал кормить меня обещаниями. То говорил исчерпан лимит по карте в этом месяце для переводов, потом все он "типа" в командировках был, и кормил завтраками. В итоге так денег я и не получила, хотя честно их отработала и на тот момент очень в них нуждалась. С того момента прошел почти год. До сей поры на веблансе профиль Евгения был забанен. Поэтому сейчас пишу всю правду, чтоб другие исполнители сто раз подумали, прежде чем связываться с Евгением. Бог ему судья, но все в этой жизни возвращается.
$10
10 баллов
4 года назад
Екатерина наполнила сайт как того требовало задание, сделала всё в срок, всегда была на связи. Рекомендую !
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество!
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично, работу выполнена хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое тз, оплата в срок.
$10
10 баллов
4 года назад
Отлично выполняет свою работу ! Доволен !
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата четко.
$15
10 баллов
4 года назад
Все отлично. Спасибо за сотрудничество. Екатерина всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично! Было приятно работать.