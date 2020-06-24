Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (3000 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не ...
Наполнение сайта товарными предложениями
Сайт на shop script 9
Необходимо наполнит сайт товаром.
Указание наименования, артикула, закупочной цены и розничной. Краткое и полное описание товара. Указание характеристик. Фотоматериал.
Источники контента предоставляем
Сайт: кингконг-сервис.рф
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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