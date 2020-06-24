Наполнение сайта товарными предложениями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок339 просмотров

Сайт на shop script 9 

Необходимо наполнит сайт товаром.

Указание наименования, артикула, закупочной цены и розничной. Краткое и полное описание товара. Указание характеристик. Фотоматериал. 

Источники контента предоставляем

Сайт: кингконг-сервис.рф

6 лет назад
echrisanov
Евгений 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$11
5 дней
Escrow
все норм
Изначально оплата была регулярная, но потом когда я сделала проект на сумму в 200 долларов, Евгений начал кормить меня обещаниями. То говорил исчерпан лимит по карте в этом месяце для переводов, потом все он "типа" в командировках был, и кормил завтраками. В итоге так денег я и не получила, хотя честно их отработала и на тот момент очень в них нуждалась. С того момента прошел почти год. До сей поры на веблансе профиль Евгения был забанен. Поэтому сейчас пишу всю правду, чтоб другие исполнители сто раз подумали, прежде чем связываться с Евгением. Бог ему судья, но все в этой жизни возвращается.

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подготовить Excel с товарами

    $20

    Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию. Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла (прилагаю) раздел Template. Инструкции по заполнению также есть внутри данного файла. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение вебсайта о кредитных картах

    $120

    Необходимо наполнить вебсайт об американских кредитных картах. Вся информация будет заполняться в таблице Excel пока что. (смотрите пример на скриншоте) Необходимо сделать подробный рисерч о каждой кредитной карте и заполнить колонки в таблице.  ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Смена цен на товары и наполнение

    Добрый день. Нам нужен человек который будет менять цены на товары по прайсу поставщика. Оплата как 1 рубль за 1 смену цены на 1 товар.  Добавлять картинки по 5 рублей за картинку. Добавлять характеристики как ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить 50 позиций на сайты торгового оборудования

    Добрый день, нужен человек который добавит 50 позиций на 3 сайта с торговым оборудованием и раскидает по тегам, доступы и все остальное скину в личном сообщении. Указывайте цену за 1 товар в рублях

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение Доски обьявлений

    Описание проекта: Надо просто заполнить объявлениями доску бесплатных объявлений. Требуются исполнители для наполнения доски объявлений. Всю информацию об источниках предоставлю в личку. Оплата: 5 руб за объявления с фотографией(от 1 до ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проставить картинки по группам товаров в Интернет-магазине

    На сайте https://vilochnyi.ru (Wordpress) в админке необходимо выделять группы карточек и прикреплять к ним картинки. Собственно, здесь полная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1B0PgYTlaiOq2UkTe27D0IFnXPlrnQl-jxpFVFLcIQCg/edit?usp=sharing Пожалуйста, прочитайте ее внимательно, чтобы понимать, о чем идет речь. Ничего сложного, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Собрать информацию по жилым комплексам

    $10

    Всем здравствуйте. Задача следующая: есть сайт, на котором предоставлена информация о 43 жилых комплексах. Необходимо собрать эту информацию в вордовские документы (1 комплекс - 1 документ). Текста примерно на 1 страницу, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевести текст через транслейтор

    Надо в PHP файлах через copy&amp;past перевести текст.  Часть текста переведено человеком, его надо грамотно и аккуратно интегрировать в PHP файл.  Другую част перевести через copy&amp;past с английского через транслейтор.  ...

    PHP
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад