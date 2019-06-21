Наполнение вебсайта о кредитных картах

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок299 просмотров

Необходимо наполнить вебсайт об американских кредитных картах.

Вся информация будет заполняться в таблице Excel пока что. (смотрите пример на скриншоте)

Необходимо сделать подробный рисерч о каждой кредитной карте и заполнить колонки в таблице. 

Всего карт около 50 штук или меньше, информацию о каждой карте можно легко найти в интернете. 

Я постараюсь помогать и исправлять ошибки. 

Приоритет будет даваться исполнителям которые когда-либо сталкивались с американскими кредитными картами (или европейскими) и зарабатывали поинты на этих картах.

Если исполнитель не знаком с кредитными картами очень хотелось бы найти человека готового углубиться в тему кредитных карт и поинтов и в дальнейшем изучать это напрвление

6 лет назад
madeinweb
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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