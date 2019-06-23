Проставить картинки по группам товаров в Интернет-магазине

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Завершен9 заявок480 просмотров

На сайте https://vilochnyi.ru (Wordpress) в админке необходимо выделять группы карточек и прикреплять к ним картинки.

Собственно, здесь полная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1B0PgYTlaiOq2UkTe27D0IFnXPlrnQl-jxpFVFLcIQCg/edit?usp=sharing

Пожалуйста, прочитайте ее внимательно, чтобы понимать, о чем идет речь. Ничего сложного, но минимальный опыт работы с Wordpress все же приветствуется. 

Там всего около 120 групп карточек, часть групп уже сделана, в инструкции написано, с какой начать. Время на работу - около 3 часов, максимум один день. Выбрали одну группу, прикрепили картинку, обновили, перешли к следующей.

В предложениях напишите желаемый размер оплаты. Можно за каждую группу отдельно, например, по 10 руб. Если 120 групп, то 1200 руб. за все.

WordPress
6 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$18
2 дня
Escrow
Работали по заполнению Интернет-магазина, обновлению карточек товаров. Быстро, качественно, без ошибок. Рекомендую!
Очень приятный заказчик! Все отлично!

Заявки фрилансеров

Nadushka_co04
Надежда 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад