Необходимо опубликовать и оформить 50 статей на сайте CMS Wordpress. В обязанности входит: Заполнение у статей Заголовка, Title, Description (уже готовые и проверены редактором).Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. ...
Проставить картинки по группам товаров в Интернет-магазине
На сайте https://vilochnyi.ru (Wordpress) в админке необходимо выделять группы карточек и прикреплять к ним картинки.
Собственно, здесь полная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1B0PgYTlaiOq2UkTe27D0IFnXPlrnQl-jxpFVFLcIQCg/edit?usp=sharing
Пожалуйста, прочитайте ее внимательно, чтобы понимать, о чем идет речь. Ничего сложного, но минимальный опыт работы с Wordpress все же приветствуется.
Там всего около 120 групп карточек, часть групп уже сделана, в инструкции написано, с какой начать. Время на работу - около 3 часов, максимум один день. Выбрали одну группу, прикрепили картинку, обновили, перешли к следующей.
В предложениях напишите желаемый размер оплаты. Можно за каждую группу отдельно, например, по 10 руб. Если 120 групп, то 1200 руб. за все.
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