Контент-Менеджер для Наполнения текстами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт47 заявок434 просмотра

Добрый день!

нужен человек, который будет размещать тексты на сайт, корректировать контент на страницах, добавлять  в каталоги.

работа на несколько часов в день

оплата 150 руб в час

6 лет назад
araukaria
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров