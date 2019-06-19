вот объявления https://www.avito.ru/moskva?s_trg=3&q=бартер (запрос авито - "Бартер" г. Москва) задание дал чтобы отобали что переносить именно топ-1000 самых лакомых нужно перенести лучше переносить услуги или неиссякаемый товар (собственного производства) ...
Создать коллекцию картинок
Нужно создать Яндекс коллекцию картинок.
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