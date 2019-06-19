Создать коллекцию картинок

Нужен человек с хорошим знанием английского языка для создания,сборки, поиска учебных заданий и иллюстраций по английскому языка для детей 6-12 лет. Исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ, структура заданий, список тем под которые нужно создавать задания. ...