Написание сообщений на женских форумах

Здравствуйте,

Нужно создать аккаунты и перу недель наполнять их постами на женских форумах и на сервисах типа babyblog.ru

Схема:

1) регистрируете аккаунт на сервисе (форуме) на имейл, доступы к которому я вам высылаю.

2) в течение обозначенного промежутка времени общаетесь на форуме (размещаете посты в своем блоге). Требований к содержанию и кол-ву знаков нет, но посты и сообщения должны быть осмысленными. Плюс не путаться в показаниях (т.е. если вы вчера написали, что в прошлом году родили ребенка, то нельзя сегодня писать, что ваш ребенок пришел из школы)

3) заполняете отчет по форме (вышлю), где указываете: логин, пароль, доп. информацию об аккаунте. Высылаете отчет мне, так образом передавая мне все права на владение аккаунтом.

Оплата за каждый пост в блоге: 20 руб, за каждый комментарий или сообщение на форуме — 7 рублей.

Жду Заявки с описанием опыта в аналогичных проектах либо опыта общения в сообществах.

Важно: сообщества для будущих и состоявшихся мам, поэтому рассматриваю исключительно заявки от представительниц женского пола.