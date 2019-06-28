Перевести текст через транслейтор

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Завершен9 заявок479 просмотров

Надо в PHP файлах через copy&past перевести текст. 

Часть текста переведено человеком, его надо грамотно и аккуратно интегрировать в PHP файл. 

Другую част перевести через copy&past с английского через транслейтор. 

Видео что делать – по запросу.

PHP
6 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

milaley
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и быстро.
Роман - отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!)

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milaley
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
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