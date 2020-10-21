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Роман header

 
43 годаГермания/Берлин
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Оплата Yandex.Money / PayPal

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$885
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
2 года назад
Настроить FTP SSL
Все супер.
Все супер! Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Конфигурация сервиса varnish
Все отлично! Продолжаю сотрудничать.
Отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
2 года назад
Настроить ВПС под работу с WP
Как всегда, все радует. Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
2 года назад
Перенести redmine и поднять ftp сервер и настроить юзера
Все отлично. Рекомендую!
Все хорошо. Работа сделано как надо, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
varlamov
Алексей 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Доработки по Oscommerce
Всё отлично!
Все супер!
Ответный отзыв