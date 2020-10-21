Надо: 1. настроить ФТП 2. решить вопрос с ССЛ
Оплата Yandex.Money / PayPal
- $25Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
1. Конфигурация сервиса varnish 2. автообновление пакетов безопасности сервераЗавершен2 года назад
- $80
1. перенести ридмайнд на отдельный ВПС 2. настроить ВПС и панель на ней под работу с WPЗавершен2 года назад
1. пеенести ридмайнд на отдельный ВПС 2. настроить ВПС и панель на ней под работу с WPСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $80
НАдо: 1. перенести redmine и обновить 2. поднять ftp сервер 3. настроить юзераЗавершен2 года назад
- $500
Надо написать несколько текстов на немецком. Уровень языка должен быть на высоком уровне. Проводим личное собеседование. Тексты должны быть составлены НА НЕМЕЦКОМ, без перевода с русского.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Надо поставить Akeneo PIM Community Edition и настроить кроны на VPS: cPanel-Version 98.0 (build 8) Apache-Version 2.4.48 PHP-Version 7.4.23 MySQL-Version 10.3.31-MariaDB-log-cll-lve SSH доступы естьЗавершен2 года назад
Необходимо составить семантическое ядро на немецком языке. Задачи: -Составить и кластеризировать семантическое ядро на немецком языке; - Составить ТЗ для копирайтеров;Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна обработка блока фотографий: 1. вырезать фон 2. добавить фон по тематике: стулья должны быть в фоне квартиры Блок это на выходе 7-10 фото. Пример работ: https://bit.ly/3v6b69D Исходники по запросу.Обработка фотографий28 заявокЗакрыт3 года назад
1. Надо поставить новую версию Redmine 2.4 на хостинг. На хостинге есть Ruby, но не понятно какие модули стоят, сам хостинг называется Elastic Siteserver, так что думаю можно поставить модули. Если не подойдет этот хост, можно взять ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть HTML купленный шаблон: http://bit.ly/2QdBQWE Надо перенести базовый дизайн шаблон в WP тему на следующие страницы: 1. главная: без виджетов 2. страница постов списком, как стандартно в WP, не как в дизайне 3. loginДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Надо написать несколько текстов на немецком, можно упростить задачу правильным реврайтингом. Уровень языка должен быть на очень высоком уровне. Тексты должны быть составлены НА НЕМЕЦКОМ. Перевод на немецкий не устроит, надо учитывать специфику немецкого рынка. Обьем уточняйте лично.Переводы28 заявокЗакрыт3 года назад
Настоит работу СММ на одном проекте с 15ю доменами в Европе. Каждый домен на одном из языков ЕУ. Работа только с FB, Instagram и twitter. Надо начинать работу с нуля.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Нам нужен Плагин для Plentymarkets Marketplace.Plentymarkets - это SaaS для сбора заказов, различные продавцы используют ее для консолидации заказов с разных торговых площадок в Западной Европе.Надо склеить Plentymarkets с нашим софтом.Для этого надо сделать Plugin, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо создать только один логотип. Детали по запросу.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен супер профессионал в ретушировании фотографий продуктов. Около 10 продуктов, по 3-5 фото с продукта. Под ретушированием понимаю: - аккуратная сделанная работа без мусора - прорисовка деталейОбработка фотографий24 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть несколько файлов Excel с названием продуктов на разных языках. Из названий продукта нам надо только ключевое слово. Убрать все атрибуты. Пример одной строки: на английском "File Cabinet with 3 Drawers Grey 102.5 cm Steel" на немецком "Registerschrank ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад
Есть несколько файлов Excel с названием продуктов на разных языках.Из названий продукта нам надо только ключевое слово. Убрать все атрибуты.Пример одной строки:на английском "File Cabinet with 3 Drawers Grey 102.5 cm Steel"на немецком "Registerschrank mit ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
1) Надо вытащить текст из PDF. Структура текста плохая. вытащить в PSD, структуру файла вместе с картинками сохранить точно как в оригинале. 2) текст там на английский, его надо перевести через переводчик deepl на немецкийКопирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен скрипт, которая генерирует форму по линку. Все данные есть в линке. Как должно работать: 1. создаем форму на основе ДОК файла (один лист) 2. проходим на форму по линку типа: https://www.webpage.com/form/customer/RpOrder.action?delivery=$_Lager&SHIPMENT_REFERENCE=$OrderID&ADDR_SEND_STREET_ADD=$OrderID&ADDR_SEND_EMAIL=$CustomerEmail&ADDR_SEND_FIRST_NAME=$DeliveryAddressFirstName&ADDR_SEND_LAST_NAME=$DeliveryAddressLastName&ADDR_SEND_NAME_ADD=$DeliveryAddressCompany&ADDR_SEND_STREET=$DeliveryAddressStreet&ADDR_SEND_ZIP=$DeliveryAddressZip&ADDR_SEND_CITY=$DeliveryAddressCity Где, к примеру: SHIPMENT_REFERENCE=$OrderID будет SHIPMENT_REFERENCE=123456 Форму сохраняем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад