Сроки изготовления указаны с момента подписания технического задания
и получения всех необходимых материалов по презентации!
Flash-conference (Презентация для конференций и семинаров) - 10 000 руб.
- графики, схемы
- фотографии
- доклады (тексты)
- 1 CD-диск с презентацией
срок изготовления: 7-14 дней
Flash-interactive (Интерактивная презентация) - 25 000 руб.
- графики, схемы
- фотографии
- доклады (тексты)
- импорт из PowerPoint
- аудио
- видео
- 50 CD-дисков с нанесением
срок изготовления: 14-28 дней
Super-Flash (Имиджевая презентация, в подарок клиентам) - от 30 000 руб.
- презентация любой сложности
- 1 DVD-диск в premium-упаковке
срок изготовления: 21-35 дней
Flash-manager (Рабочая тетрадь менеджера по продажам, мануал) - 15 000 руб.
- рабочие материалы
- прайс-лист
- калькулятор заказа
- 1 CD-диск с презентацией
срок изготовления: 10-14 дней
Brand-identity (Идентификация бренда) - 10 000 руб.
- анимационная презентация Вашего фирменного стиля, брендбука
- 1 CD-диск с презентацией
срок изготовления: 7-10 дней