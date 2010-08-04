varlamov

Алексей varlamov

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Сроки изготовления указаны с момента подписания технического задания

и получения всех необходимых материалов по презентации!

Flash-conference (Презентация для конференций и семинаров) - 10 000 руб.

- графики, схемы

- фотографии

- доклады (тексты)

- 1 CD-диск с презентацией

срок изготовления: 7-14 дней

Flash-interactive (Интерактивная презентация) - 25 000 руб.

- графики, схемы

- фотографии

- доклады (тексты)

- импорт из PowerPoint

- аудио

- видео

- 50 CD-дисков с нанесением

срок изготовления: 14-28 дней

Super-Flash (Имиджевая презентация, в подарок клиентам) - от 30 000 руб.

- презентация любой сложности

- 1 DVD-диск в premium-упаковке

срок изготовления: 21-35 дней

Flash-manager (Рабочая тетрадь менеджера по продажам, мануал) - 15 000 руб.

- рабочие материалы

- прайс-лист

- калькулятор заказа

- 1 CD-диск с презентацией

срок изготовления: 10-14 дней

Brand-identity (Идентификация бренда) - 10 000 руб.

- анимационная презентация Вашего фирменного стиля, брендбука

- 1 CD-диск с презентацией

срок изготовления: 7-10 дней

Отзывы заказчиков
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Роман 
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработки по Oscommerce
Все супер!
Всё отлично!
Ответный отзыв
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Баг поиска в OsCommerce
Супер быстро, нашли причину и решение. Спасибо!
Супер быстрый проект, причина бага была найдена и исправлена. Заказчик приятный в общении и быстрый в оплате! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Nitro7
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Доработать OsCommerce
Качественно и быстро справился с поставленной задачей, доволен сотрудничеством, рекомендую.
Интересный проект. Понятное задание. Хорошое взаимопонимание. Быстрая оплата. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Правка Flash-логотипа
Проект выполнен на высшем уровне по форме: Добрый день, сейчас сделаю, все готово. Редкий уровень блестящего исполнения.
Отличный заказчик. Задание изложил понятно. Оплата была произведена также быстро, как и выполнен проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
adamulik23
Адам 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
Поставить несколько модулей на скрипт peredovik.ru
Rabota kak vsegda bila vipolnena kachestvenno i v srok! Priyatno rabotat s obyazatelnim chelovekom!
Необычный скрипт для сайта, но все пожелания были изложены чётко. Как сделал работу - заказчик моментально оплатил!
Ответный отзыв
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