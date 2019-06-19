Наполнение интернет-магазина товарами

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Закрыт41 заявка544 просмотра

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (3000 штук)

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Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не выходить на связь - не айс)

Opencart
6 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров