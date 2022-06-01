Добрый день Рассматриваем открытие интерент магазина Тематика - асесуары для мобильных Интересует наполнение товаров, стоимость за единицу как стартовое, так и дальнейшее ведение. Платформа https://horoshop.ua/ua/
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- Наполнение интернет магазинаНаполнение сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад
- $500
Актуализация каталога сайта https://bathme.ru/ -Запрос информации у поставщиков - Обновление фото контента, базовой информации по необходимостиНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день! Требуется наполнить магазин - как товары, так и контент для страниц. Сайт магазина: камень-газон.рф. Можем ли обсудить голосом задачу и уже определить масштаб работ?Наполнение интернет магазинаНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день! Нужен человек для наполнения магазина товарами на постоянной основе Магазин -Open cartНаполнение интернет магазинаИнтернет-магазины20 заявокЗакрытгод назад
Наполнение интернет-магазина большим количеством товара на базе 1С-Битрикс. Опыт работы 1С-Битрикс, файлами CSV, интеграция имеющихся прайс-листов Exсel для 1С-Битрикс. Стоимость оказания услуг - договорная.БитриксНаполнение интернет магазина1С-БитриксНаполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад
наполнение интернет магазина товарамиНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов12 заявокЗакрытгод назад
Наполнение интернет-магазина большим количеством товара на базе Prestashop 1.7.8.3. Опыт работы с SQL запросами, файлами CSV, возможность создать единый файл CSV - для загрузки информации из имеющихся прайс-листов Exсel. Стоимость оказания услуг - договорная.PrestashopНаполнение интернет магазинаSQLНаполнение сайтов1 заявкаЗакрытгод назад
Наполнение интернет магазина на opencart Оставляйте контакты для связи Для тех кто сразу сможет приступитьOpenCartНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Наполнение интернет-магазина большим количеством товара Prestashop 1.7.8.3. Есть файлы (прайсы) с артикулами, наименованием и тд. в эксель. Возможность создать файл для загрузки. Стоимость оказания услуг договорная.PrestashopНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов30 заявокЗакрытгод назад
Наполнение Интернет-магазина товарами (медицинские товары, спорттовары). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции! Оплата: ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт2 года назад
- $80
Доброго дня, з сайту донора на мій сайт на ocstore https://luxe-service.in.ua/ потрібно загрузить товар в кількості +200к позицій.ocStoreНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов22 заявкиЗакрыт2 года назад
щем на постоянную основу мега наполнятора сайта товарами вейп тематики. Большой плюс если разбираетесь в теме и CMS Shop Script Товаров два вида Первый - устройства. Алгоритм: Копия похожего товара, ввода названий цветов, поиск видео обзора, копируем ...Наполнение интернет магазинаНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). Заполнение строго ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
- $65
Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). Заполнение строго ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть интернет магазин сделанный на платформе CanapeCRM, необходимо разместить 100 карточек товараНаполнение интернет магазинаИнтернет-магазины14 заявокЗакрыт2 года назад
наполнение интернет магазина товарами + фото товара параллельная реклама товаров в соц. сетяхНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
В компании открыто новое направление- нужно наполнить сайт товаром с описаниями, характеристиками и фото, порядка 500-600 позиций, единичный товар- крупная бытовая техника б/у (восстановленная). Подробности в личку.Наполнение интернет магазинаНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Первый этап, необходимо выискать в интернет-магазине все товарные позиции, не содержащие изображения. Далее найти изображения данных товаров в Сети, и залить их на товары через редактор (движок OpenCart). Необходимы, соответственно, навыки поиска изображений (и их простой ...OpenCartНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Заполнение контента ebay, etsy, rozetka, промНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт на Битрикс необходимо наполнить товарами из сайта источника (категории, фото, товары, описание, цены). Более 200 товаров. Просьба указать стоимость добавления одной позиции.БитриксСайт на БитриксНаполнение интернет магазинаНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт2 года назад