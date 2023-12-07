Фриланс: создание фирменных шрифтов

3 открытых заказа
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Есть задачи, для реализации которых не нужно содержать постоянного сотрудника. Для разработки корпоративного стиля можно нанять дизайнера-фрилансера, который займется созданием фирменного шрифта удаленно. Большое количество предложений дизайнеров, готовых заняться разработкой корпоративного шрифта любой сложности в режиме онлайн, размещено на бирже фрилансеров Weblancer. Если требуется найти опытного дизайнера, который качественно, недорого и в срок выполнит задачу, то вы сможете выбрать подходящего кандидата на этом портале. Это поможет вашей продукции стать узнаваемой и востребованной.

Частые вопросы по шрифтам

Как найти хорошего фрилансера по шрифтам?

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  • Cделать шрифт

    Сделать шрифт в программе FONTLAB или другой. Есть референсы, главное не копировать! Нужна латиница и кириллица. Срочно. Пожалуйста пишите те, кто уже делал шрифты

    Шрифты1 заявка
    Открыт
    6 дней назад

  • Сделать кириллицу для шрифта beyond infinity

    Необходимо сделать кириллицу для шрифта beyond infinity и оставить в файле латиницу, для использования в программах дизайна. Оплата - договорная (желательно пейпал).

    Шрифты5 заявок
    Открыт
    13 дней назад