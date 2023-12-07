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Cделать шрифт Сделать шрифт в программе FONTLAB или другой. Есть референсы, главное не копировать! Нужна латиница и кириллица. Срочно. Пожалуйста пишите те, кто уже делал шрифты Шрифты 1 заявка Открыт 6 дней назад

Сделать кириллицу для шрифта beyond infinity Необходимо сделать кириллицу для шрифта beyond infinity и оставить в файле латиницу, для использования в программах дизайна. Оплата - договорная (желательно пейпал). Шрифты 5 заявок Открыт 13 дней назад

Отредактировать документ в пдф $30 необходимо отредактировать документ в пдф Шрифты 21 заявка Открыт 16 дней назад