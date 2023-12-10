Formart

Павел Куртяк Formart

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Здравствуйте. Меня зовут Павел. И если Вам нужен яркий, запоминающийся дизайн, то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.Занимаюсь с душой, без халтуры и спешки. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее важный фактор, чем финансовая составляющая проекта.не работаю с посредниками, если вы не являетесь лицом принимающим решение, пожалуйста, выберите другого исполнителя.

#5Создание коллажей
#7Дизайн визиток
#9CorelDRAW
#10Дизайн листовок
#13Дизайн интернет-магазинов
#14Adobe Illustrator
#22Отрисовка логотипов
#46Создание логотипов
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#332
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1679303185465
2 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
год назад
Дизайн флаєра
добре
все супер гарно! приємно було попрацювати
Ответный отзыв
denisftomov
Денис 
33 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Перепечатать текст и QR коды в COREL
CorelDRAWFigma
Супер быстро, качественно и ответственно. Доволен, буду обращаться еще.
Все отлично! Всем совктую
Ответный отзыв
sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
Потрібно робити композиції фото товарів
Создание коллажей
Все супер, робота виконана якісно, Рекомендую!
Все чітко
Ответный отзыв
aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
год назад
Прайс автомойки
Дизайн листовок
ОТЛИЧНО И В КОРОТКИЙ СРОК ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ! РЕКОМЕНДУЮ!
все хорошо!
Ответный отзыв
guest_1701690014462
год в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
Перенести в вектор деталі брендування авто
Отрисовка логотипов
Все виконано на найвищому рівні
все як завжди прекрасно
Ответный отзыв
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