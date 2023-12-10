Здравствуйте. Меня зовут Павел. И если Вам нужен яркий, запоминающийся дизайн, то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.Занимаюсь с душой, без халтуры и спешки. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее важный фактор, чем финансовая составляющая проекта.не работаю с посредниками, если вы не являетесь лицом принимающим решение, пожалуйста, выберите другого исполнителя.