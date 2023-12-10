Здравствуйте. Меня зовут Павел. И если Вам нужен яркий, запоминающийся дизайн, то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.Занимаюсь с душой, без халтуры и спешки. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее важный фактор, чем финансовая составляющая проекта.не работаю с посредниками, если вы не являетесь лицом принимающим решение, пожалуйста, выберите другого исполнителя.
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#332
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
добре
Ответный отзыв
все супер гарно! приємно було попрацювати
$5
10 баллов
год назад
CorelDRAWFigma
Супер быстро, качественно и ответственно. Доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все отлично! Всем совктую
$1
10 баллов
год назад
Создание коллажей
Все супер, робота виконана якісно, Рекомендую!
Ответный отзыв
Все чітко
$3
10 баллов
год назад
Дизайн листовок
ОТЛИЧНО И В КОРОТКИЙ СРОК ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
все хорошо!
$25
10 баллов
год назад
Отрисовка логотипов
Все виконано на найвищому рівні
Ответный отзыв
все як завжди прекрасно