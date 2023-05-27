aleksandra1993

Александра aleksandra1993

 
30 летКазахстан/Усть-Каменогорск
8 лет на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
18 отзывов
3 новых
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$91
выплачено фрилансерам
46%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$5
10 баллов
9 дней назад
Отрисовка в векторе плана
новый отзыв
Рад был поработать
Оперативно!
Ответный отзыв
meyrindisign
27 летАргентина
4 месяца в сервисе
Была
17 часов назад
$5
10 баллов
20 дней назад
Меню А3
новый отзыв
Всё хорошо
Все отлично! результат очень порадовал! рекомендую!
Ответный отзыв
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$3
10 баллов
месяц назад
Прайс автомойки
новый отзыв
все хорошо!
ОТЛИЧНО И В КОРОТКИЙ СРОК ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
BlackInvizer
Дмитрий 
18 летБеларусь
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
3 месяца назад
Проектирование фудкорта
Отличный заказчик. Комфортно было работать. Оплатил все во время и правок не требовал)
Супер специалист ! Быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$5
10 баллов
4 месяца назад
Отрисовать детали в векторе
Очень рад сотрудничеству!! Буду рад поработать снова! Рекомендую!!!
рекомендую!!
Ответный отзыв