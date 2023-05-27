aleksandra1993

Здравствуйте! На фото где контейнер, его нужно обложить кирпичом, и снизу фундамент так как на других фото, так чтобы это не видно было что фотошоп.ссылка на фото ниже https://cloud.mail.ru/stock/9TVYLH8SArfLmqyQJevy8CJx