aleksandra1993

Добрый день! Нужно сделать 2 календаря на 2024 год в виде коллажа. Один календарь из 4 фото. И второй из 15.
Александра aleksandra1993aleksandra1993
- $3Дизайн продукции7 заявокЗакрыт9 дней назад
- $3
Добрый день! нужно отрисовать файл в векторе план формата А3 (альюомный), как на сканированном документе. файл нужно отрисовать в CorelDraw!Завершен17 дней назад
- $5
Здравствуйте! Нужно сделать меню А3 формата (альбомный) одностороннее. суши роллы и напитки. Фото скину . По цвету что то яркое. Не чёрное.Завершен18 дней назад
- $3
Добрый день. Нужно сделать односторонний прайс автомойки А4 формата. В зелёных оттенках. Так как автомойка называется зелена волна.Завершен24 дня назад
- $2
Здравствуйте! нужно перевести картинку в вектор! (именно красиво отрисовать, трассировка не пойдет)Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2
Здравствуйте! нужно сделать эскиз одностороннего меню формата А4 (для пивняка.) есть меню дневное (туда входит блюда и алкоголь) и вечернее меню (также блюда и алкоголь) получается 2 меню. дизайн одинаковый , отличаться ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн круглого меню суши и ролл и точно такое же только с напитками. Наработки уже есть. (Файл скину.) Выдумывать ничего не нужно. Эскиз нужно сделать в Corel draw.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Здравствуйте! нужно спроектировать фудкорт как показано на картинке, только без стекол! (файл нужен в размерах для дальнейшего изготовления) в размере 3:3. Логотип имеется.3D-графика1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $28
Здравствуйте! нужно спроектировать фудкорт как показано на картинке, только без стекол! (файл нужен в размерах для дальнейшего изготовления) в размере 3:3. Логотип имеется.3D-графиканет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2
Для методического пособия нужно примерно такое лицо, без бровей нарисовать с разными формами лица (треугольное лицо, овальное, ромбовидное, круглое). Лицо одно. формы лица разныеИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2
здравствуйте! нужно сделать фотомонтаж! лицо аниме героя поменять на лицо девочки! чтобы это было реалистично! это будет холст А2 формата!Завершен6 месяцев назад
отрисовать детали в вектореИллюстрации и Рисункинет заявокЗавершен6 месяцев назад
- $2
здравствуйте! прикрепленный файл нужно отрисовать и завернутый угол сделать больше!Завершен6 месяцев назад
- $5
отрисовать детали в вектореИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $5
Здравствуйте! На фото где контейнер, его нужно обложить кирпичом, и снизу фундамент так как на других фото, так чтобы это не видно было что фотошоп.ссылка на фото ниже https://cloud.mail.ru/stock/9TVYLH8SArfLmqyQJevy8CJxЗавершен7 месяцев назад
- $5
отрисовать детали в вектореИллюстрации и Рисункинет заявокЗавершен7 месяцев назад
- $2
Здравствуйте! Нужно отрисовать в векторе набросок нарисованный от руки на формате а3. Цвета черно красный.Завершен7 месяцев назад
- $5
Добрый день! во вложении файл в ворде. нужно отрисовать в векторе точно также с обозначениями (А,Б,В) и цифрами. Если все понравится, то их будет много!Завершен7 месяцев назад
- $3
добрый день! Нужно сделать дизайн двусторонне листовки размера евро! с 1 стороны косметика детская с ценами! 2 сторона подгузники с ценами, и контактами!Завершен8 месяцев назад
- $3
Здравствуйте! На фото где контейнер, его нужно обложить кирпичом, таким как на другом фото, так чтобы это не видно было что фотошоп. ссылка на фото ниже https://cloud.mail.ru/stock/9TVYLH8SArfLmqyQJevy8CJxЗавершен8 месяцев назад