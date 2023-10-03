Проектирование фудкорта

$30
3D-графикаЗавершен7 заявок169 просмотров
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Здравствуйте! нужно спроектировать фудкорт как показано на картинке, только без стекол! (файл нужен в размерах для дальнейшего изготовления) в размере 3:3. Логотип имеется.

3 месяца назад
aleksandra1993
Александра 
30 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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Выбранный исполнитель
BlackInvizer
Дмитрий 
18 летБеларусь
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
$25
3 дня
Супер специалист ! Быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую!
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