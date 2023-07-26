—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10— 3D-графика
Портфолио
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- Greeble Cube1 просмотр
- Oldschool Camera Animation1 просмотр
- 3D Product Presentation78 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
5 месяцев назад
Работа сделана очень качественно и в срок! Очень рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Спасибо
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $100
#8
Анимация
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
#203