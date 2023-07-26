djkorg

Александр djkorg

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
3D, Motion graphics, Post, Vfx

portfolio - www.behance.net/djkorg

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
3D-графика
Портфолио
Отзывы заказчиков
artemida_design
Артем Клыпа 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$80
10 баллов
5 месяцев назад
Создание 3d модели
Работа сделана очень качественно и в срок! Очень рекомендую! Спасибо!
Доволен сотрудничеством. Спасибо
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $100
#8
Анимация
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
#203