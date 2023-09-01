Создание трехмерной модели и ассоциативного чертежа

3D-графикаЗакрыт3 заявки54 просмотра
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Создание трехмерной модели и ассоциативного чертежа с использованием графического редактора КОМПАС 3. Лабораторная работа для дистанционной сдачи.

3 месяца назад
guest_1694267449624
Россия
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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