3D модель баскетболиста с текстурой и анимациями

Для небольшой игры требуется 3D модель баскетболиста .fbx предпочтителен (с возможностью получить low poly также модель) с разверткой, текстурой и анимациями (бег, идл, бросок). Мы можем запросить дополнительные текстуры, для утверждения с клиентом вида баскетболиста. Сценарий игры: Игрок стоит в центре трехочковой линии, чтобы выполнить трехочковый бросок. В зависимости от точности броска игрок зарабатывает очки на табло.