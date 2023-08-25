Создать реалистичный объект из png/svg исходника.

$15
3D-графикаЗакрыт11 заявок99 просмотров
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- Из png/svg картинки создать реалистичный объект, накинув на него тени, блики и т.п.;
- Фон не принципиален;
- Реализовать текстуру светоотражающей пленки (пример прилагается);
- 2-3 вариаций работы;
- Ждем от вас скриншоты работы. При согласовании всех деталей нужно прислать исходный файл.

4 месяца назад
guest_1693239860033
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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