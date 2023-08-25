Создание 3D-модели

3D-графикаЗакрыт14 заявок89 просмотров
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Здравствуйте, есть задача по созданию 3D-моделей для сайта

Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/3D-88a16849b05c4114b2de5416939cb4b9?pvs=4

4 месяца назад
guest_16736758386011
Россия
год в сервисе
Был
месяц назад
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