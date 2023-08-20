3Д анимация

Сделать анимацию 3D частиц земли и струй воды вокруг бура. Модель бура предоставлю, а также референс как должно быть.

На выходе нужен файл в формате GLB. Предпочтение тому кто работал с таким форматом (есть экспортеры у стандартных редакторов)