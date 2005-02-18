хороший 3D художник делает вкусную работу для хороших заказчиков

Сделаю почти любую работу в 3D

Делаю

Транспорт

Оружие

Здания

Пропсы

Элементы окружения, интерьеров и экстерьеров

модели под 3D печать

low-poly модели

game-ready модели

Не делаю

Персонажей, маски и по большей части растительность