BlackInvizer

Дмитрий BlackInvizer

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
хороший 3D художник делает вкусную работу для хороших заказчиков

Сделаю почти любую работу в 3D
Делаю
Транспорт
Оружие
Здания
Пропсы
Элементы окружения, интерьеров и экстерьеров
модели под 3D печать
low-poly модели
game-ready модели
Не делаю
Персонажей, маски и по большей части растительность

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#658
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20
3D-графика

Портфолио

Отзывы заказчиков

aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$25
10 баллов
2 года назад
Проектирование фудкорта
Супер специалист ! Быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую!
Отличный заказчик. Комфортно было работать. Оплатил все во время и правок не требовал)
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$7/час
от $15от 3 дней
#11