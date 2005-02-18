хороший 3D художник делает вкусную работу для хороших заказчиков
Сделаю почти любую работу в 3D
Делаю
Транспорт
Оружие
Здания
Пропсы
Элементы окружения, интерьеров и экстерьеров
модели под 3D печать
low-poly модели
game-ready модели
Не делаю
Персонажей, маски и по большей части растительность
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#658
рейтинг фрилансера
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ТОП-20— 3D-графика
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
Супер специалист ! Быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Комфортно было работать. Оплатил все во время и правок не требовал)
3D-графика
1 отзыв
$7/час
от $15от 3 дней
#11