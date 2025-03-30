Здравствуйте. Надо сделать ренедры линейки напитков.

Всего будет до 10 вкусов, на каждый вкус надо сделать по 1 рендеру на белом фоне.

Все вкусы в одинаковых бутылках, меняется только этикетка и цвет самого напитка.

Этикетки уже готовы, также есть фото и размеры.

Когда сможете начать и как быстро можно сделать работу?