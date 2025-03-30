3д модель и рендеры напитков в стеклянной бутылке

$130
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка1 просмотр

Здравствуйте. Надо сделать ренедры линейки напитков.

Всего будет до 10 вкусов, на каждый вкус надо сделать по 1 рендеру на белом фоне.

Все вкусы в одинаковых бутылках, меняется только этикетка и цвет самого напитка.

Этикетки уже готовы, также есть фото и размеры.

Когда сможете начать и как быстро можно сделать работу?

3D-моделированиеРендеринг
день назад
maerua422
Ярослав 
49 лет
год в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
21 час назад
$130
5 дней
Escrow
#1
3D-графика

Заявки фрилансеров

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
21 час назад
#1
3D-графика