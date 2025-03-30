Требуется специалист для подготовки 3D-анимации экстерьера жилого комплекса с использованием 3dsMax и Corona. Задача включает выставление пролётов камер, добавление анимированных людей и автомобилей, а также подготовку аниматика для согласования и финального рендера. Проработка и настройка сцены будут выполнены нашими специалистами.
3д модель и рендеры напитков в стеклянной бутылке
Здравствуйте. Надо сделать ренедры линейки напитков.
Всего будет до 10 вкусов, на каждый вкус надо сделать по 1 рендеру на белом фоне.
Все вкусы в одинаковых бутылках, меняется только этикетка и цвет самого напитка.
Этикетки уже готовы, также есть фото и размеры.
Когда сможете начать и как быстро можно сделать работу?
Выбранный исполнитель
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