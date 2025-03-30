Модели в Houdini

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт1 заявка199 просмотров

Нужно сделать в houdini модели прямоугольников выстроенных в круг и сделать с ними эффект домино.

3D-моделирование
день назад
Данил
день в сервисе
Был
день назад
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Станіслав
 
17 лет
6 дней в сервисе
онлайн
день назад