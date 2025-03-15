Требуется 3D визуализатор для создания нескольких кадров и возможно видео для презентации дизайнерской сувенирной продукции. Примеры работ и расценки обязательны.
Сделать модель
Сделать как по фото,цена договорная
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