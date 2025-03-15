Mid-poly 3D персонажи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок4 просмотра

Добрый день,

Требуется создать 3D персонажа для игры, mid-poly, с ригом. Анимация не нужна.

Рисунок персонажа будет.

3D-моделированиеСоздание персонажей
3 дня назад
guest_1746822880246
3 дня в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров