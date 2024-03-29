Требуется помощь профильного специалиста по переносу симуляции и проектов HOUDINI в 3DS MAX. Необходимо настроить проект Houdini для экспорта в Alembic, FBX, OBJ и настроить сцену в 3ds max через houdini engine или иные подходы. Также нужны консультации по работе в связке двух программ. Предполагаемая занятость 1-2 часа. Оплата по договоренности.