Ищется визуализатор для работы над проектами больших тайских вилл. Необходим ответственный специалист, который быстро выполняет задачи и не требует постоянных правок. Ключевыми требованиями являются высокое качество текстур и освещения в 3D-графике.
Модель 3D кресла
Нужно сделать модель плетеного кресла, чертеж в аттаче. На выходе нужна модель в формате GLB (могу принять FBX если не можете сами конвертировать, хотя в инете полно конвертеров) с текстурами). Сразу пишите цену и срок
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