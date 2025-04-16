Модель 3D кресла

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Открыт5 заявок126 просмотров

Нужно сделать модель плетеного кресла, чертеж в аттаче. На выходе нужна модель в формате GLB (могу принять FBX если не можете сами конвертировать, хотя в инете полно конвертеров) с текстурами). Сразу пишите цену и срок

3D-моделированиеСоздание чертежей
10 дней назад
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