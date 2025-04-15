Ищем талантливых 3D Моушн-дизайнеров для создания рекламных анимационных роликов длительностью от 10 до 30 секунд. Обеспечиваем подробное ТЗ и необходимые исходные материалы. Работа включает постоянный поток задач, бонусную систему за количество выполненных задач и качество работы, а также возможность обучения и взаимодействия с опытными специалистами.