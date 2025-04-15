Требуется опытный Houdini Artist для работы над проектом по распределению растений в архитектуре. Необходима адаптация существующего сетапа, настройка освещения, материалов и рендеринга, а также завершение композ финального кадра. Примеры работ с растительностью будут плюсом.
3D-аниматор
Ищем талантливых 3D Моушн-дизайнеров для создания рекламных анимационных роликов длительностью от 10 до 30 секунд. Обеспечиваем подробное ТЗ и необходимые исходные материалы. Работа включает постоянный поток задач, бонусную систему за количество выполненных задач и качество работы, а также возможность обучения и взаимодействия с опытными специалистами.
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