3D-аниматор

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок212 просмотров

Ищем талантливых 3D Моушн-дизайнеров для создания рекламных анимационных роликов длительностью от 10 до 30 секунд. Обеспечиваем подробное ТЗ и необходимые исходные материалы. Работа включает постоянный поток задач, бонусную систему за количество выполненных задач и качество работы, а также возможность обучения и взаимодействия с опытными специалистами.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
18 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Арсений
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
17 дней назад
Ростислав
 
23 года
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
17 дней назад
Кирилл
 
21 год
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Савелий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
18 дней назад

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