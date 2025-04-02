Сделать 3д модель, для 3д печати.

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Открыт2 заявки213 просмотров

Нужно создать 3д модель для 3д печати, в двух вариациях (просто сама форма без текстур света и т.д) Прилагаю 3 примерных референса того как должен выглядеть объект, однако повторять 1 в 1 не нужно, нужно создать похожий художественный арт объект.

3D-моделирование
месяц назад
Владимир
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 отзыва
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Выбранный исполнитель

Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$25
1 день
Задание не то, что не выполнено, человек даже не удосужился ответить, увы...

Заявки фрилансеров

Алексей
 
58 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад