Нужно создать 3д модель для 3д печати, в двух вариациях (просто сама форма без текстур света и т.д) Прилагаю 3 примерных референса того как должен выглядеть объект, однако повторять 1 в 1 не нужно, нужно создать похожий художественный арт объект.