Требуется разработать 3D-модель навеса для существующего объекта. Необходимо визуализировать навес на фото наружного фасада. Обсуждение нюансов будет проведено в ходе звонка, чтобы обеспечить точное соответствие ожиданиям заказчика.
3д модель и рендеры робота для мойки окон
Привет! Нужно создать 3D-модель и рендеры робота для мойки окон.
Все необходимые материалы уже есть: фотографии, замеры, логотипы и этикетки.
Нужно смоделировать устройство и подготовить набор рендеров. Когда можем начать?
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