3д модель и рендеры робота для мойки окон

$160
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка2 просмотра

Привет! Нужно создать 3D-модель и рендеры робота для мойки окон.

Все необходимые материалы уже есть: фотографии, замеры, логотипы и этикетки.

Нужно смоделировать устройство и подготовить набор рендеров. Когда можем начать?

3D-моделированиеAmazonРендеринг
месяц назад
mua8
Марк 
40 лет
год в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
месяц назад
$160
5 дней
Escrow
Работа выполнена оперативно и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
месяц назад
#1
3D-графика