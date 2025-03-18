Требуется создание 3D-модели здания в формате DWG на основе файлов лазерного сканирования в формате rcp. Модель должна включать отдельные объекты: окна, двери, стены, кровлю, ограждения, балконы и другие элементы. Важно сохранить непрерывность объектов.
3д модель и рендер
нужно изготовить 3д модель по фотографиям и сделать рендер для изготовления рекламных флаеров
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