3д модель и рендер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки162 просмотра

нужно изготовить 3д модель по фотографиям и сделать рендер для изготовления рекламных флаеров

3D-моделированиеРендеринг
месяц назад
guest_1742448757925
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