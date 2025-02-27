Потрібен фахівець для створення сету з 10-15 3D моделей в програмі Blender. Важливо обговорити деталі та бюджет проекту. Очікується висока якість виконання.
Необходимо создать 3D модели по образцу
Всем привет, прошу дочитать до конца - прежде чем присылать отклик, спасибо.
Нужно сделать 3д модели обьектов на сером/белом фоне как в рефках, нужно сделать
стойку для флаеров/брошюр,
ресепшен,
ролап,
баннер растяжку,
минишкаф для мерча,
видео монитор
Итого 6 обьектов - надо нанести название на эти обьекты - реф дам и дам исходник с шрифтами.
Надо показать эти обьекты с разных сторон как в прикрепленной рефке, вид все вместе и с разных сторон когда все вместе, и по одному каждый предмет как в рефках. Также как в рефках указать размеры для каждого из 6 обьектов - я их дам, просто цифры поставить со стрелками как в рефках.
Интересует от вас сроки и стоимость, оплата только по РФ, контактный тел и ник в тг от вас - обязательное условие для выполнения заказа.
Спасибо, жду ваши отклики.
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