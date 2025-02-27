Всем привет, прошу дочитать до конца - прежде чем присылать отклик, спасибо.

Нужно сделать 3д модели обьектов на сером/белом фоне как в рефках, нужно сделать

стойку для флаеров/брошюр,

ресепшен,

ролап,

баннер растяжку,

минишкаф для мерча,

видео монитор

Итого 6 обьектов - надо нанести название на эти обьекты - реф дам и дам исходник с шрифтами.

Надо показать эти обьекты с разных сторон как в прикрепленной рефке, вид все вместе и с разных сторон когда все вместе, и по одному каждый предмет как в рефках. Также как в рефках указать размеры для каждого из 6 обьектов - я их дам, просто цифры поставить со стрелками как в рефках.

Интересует от вас сроки и стоимость, оплата только по РФ, контактный тел и ник в тг от вас - обязательное условие для выполнения заказа.

Спасибо, жду ваши отклики.