Скульптор в Блендере или Z-brush

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка200 просмотров

Студия LustraFX ищет скульптора для проекта, который сможет создать лицо героя в игрушечном стиле по фотографии. Работать нужно с существующей 3D моделью, так как требуется только доработка лица. Обязательно наличие портфолио. Оплата будет обсуждаться отдельно.

3D-моделированиеBlender
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Савелий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад