3d модель для печати переходника на кулер Steamdeck

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Есть steamdeck.

Есть внешний кулер для него (JSAUX GP0200)

На стимдеке стоит внешний чехол. Чехол немного добавляет толщину, поэтому кулер не садится на вентиляционное отверстие на верхнем торце.

Нужно сделать 3д модельку переходника для печати на 3д принтере, чтобы я мог его напечатать и подключать кулер.

Я погуглил и нашел модель похожего переходника, только для чуть других целей. Можно взять и допилить эту модель под мою задачу - https://www.printables.com/model/762481-cooling-duct-for-steam-deck

Фото прикладываю. (фото как садится кулер с рамкой без чехла и с чехлом)

3D-моделирование
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