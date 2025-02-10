Необхідно отримати безшовну текстуру енергетичного напою Non Stop Stalker Edition об’ємом 250 мл або 0,5 л. Оптимальний варіант - сканування банки. Якщо сканування неможливе, допускається акуратне розрізання банки або фотографування з усіх боків з подальшим об’єднанням. На виході має бути безшовна текстура для 3D-моделювання.
3d модель для печати переходника на кулер Steamdeck
Есть steamdeck.
Есть внешний кулер для него (JSAUX GP0200)
На стимдеке стоит внешний чехол. Чехол немного добавляет толщину, поэтому кулер не садится на вентиляционное отверстие на верхнем торце.
Нужно сделать 3д модельку переходника для печати на 3д принтере, чтобы я мог его напечатать и подключать кулер.
Я погуглил и нашел модель похожего переходника, только для чуть других целей. Можно взять и допилить эту модель под мою задачу - https://www.printables.com/model/762481-cooling-duct-for-steam-deck
Фото прикладываю. (фото как садится кулер с рамкой без чехла и с чехлом)
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