Требуется 3D-визуализатор (CGI-артист) для работы с готовыми моделями в формате SKP/STL. Необходимо создать реалистичную визуализацию с проработкой материалов и света, а также подготовить короткие анимации для демонстрации продукта. Цель — получить серии кадров и анимационные ролики для лендинга и рекламных материалов. Ожидается высокий уровень реализма.
Двс и акпп кпп
в приложении можно будет разобрать и собрать двс (двигатель внутреннего сгорания) и акпп и кпп, ну на примере могу сказать вот 3D модель двс или акпп, кпп там могут быть много вариантов: мотоциклы, легковые машины, грузовые машины например Камаз или вольво и там будет инструкция как разобрать и собрать и какая деталь за что отвечает я бы был искренно благодарен за это приложение потому что такого приложения не существует и это приложение бы помогло для участников молодые профессионалы
Заявки фрилансеров
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