в приложении можно будет разобрать и собрать двс (двигатель внутреннего сгорания) и акпп и кпп, ну на примере могу сказать вот 3D модель двс или акпп, кпп там могут быть много вариантов: мотоциклы, легковые машины, грузовые машины например Камаз или вольво и там будет инструкция как разобрать и собрать и какая деталь за что отвечает я бы был искренно благодарен за это приложение потому что такого приложения не существует и это приложение бы помогло для участников молодые профессионалы