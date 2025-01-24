Требуется разработка профессиональной 3D-модели кресла с учетом всех регулировок согласно техническому заданию. Модель должна быть детализированной и готовой к дальнейшему использованию.
3D-дизайнер интерьеров
Мы ищем талантливого специалиста для длительного сотрудничества (на полный рабочий день, от 20 до 40 часов в неделю) по 3D-визуализации для создания фотореалистичных визуальных эффектов для наших дизайн-проектов.
Обязанности:
Создание фотореалистичных 3D-визуализации для интерьеров на основе наших реальных материалов.
Обеспечение соответствия освещения, текстур и деталей высоким стандартам реализма.
Выполнение проектов в установленные сроки с сохранением качества.
Требования:
Умение работать с программным обеспечением для 3D-рендеринга 3D Max
Хорошее понимание освещения, материалов и текстур.
Портфолио, демонстрирующее навыки фотореалистичного рендеринга.
Умение работать эффективно и соблюдать сроки выполнения проекта.
Высылайте ваши ценовые предложения ($/час) и ссылку на портфолио.
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