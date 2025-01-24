Мы ищем талантливого специалиста для длительного сотрудничества (на полный рабочий день, от 20 до 40 часов в неделю) по 3D-визуализации для создания фотореалистичных визуальных эффектов для наших дизайн-проектов.



Обязанности:



Создание фотореалистичных 3D-визуализации для интерьеров на основе наших реальных материалов.

Обеспечение соответствия освещения, текстур и деталей высоким стандартам реализма.

Выполнение проектов в установленные сроки с сохранением качества.



Требования:



Умение работать с программным обеспечением для 3D-рендеринга 3D Max

Хорошее понимание освещения, материалов и текстур.

Портфолио, демонстрирующее навыки фотореалистичного рендеринга.

Умение работать эффективно и соблюдать сроки выполнения проекта.



Высылайте ваши ценовые предложения ($/час) и ссылку на портфолио.