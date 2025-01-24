3D-дизайнер интерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок1218 просмотров

Мы ищем талантливого специалиста для длительного сотрудничества (на полный рабочий день, от 20 до 40 часов в неделю) по 3D-визуализации для создания фотореалистичных визуальных эффектов для наших дизайн-проектов.

Обязанности:

Создание фотореалистичных 3D-визуализации для интерьеров на основе наших реальных материалов.
Обеспечение соответствия освещения, текстур и деталей высоким стандартам реализма.
Выполнение проектов в установленные сроки с сохранением качества.

Требования:

Умение работать с программным обеспечением для 3D-рендеринга 3D Max
Хорошее понимание освещения, материалов и текстур.
Портфолио, демонстрирующее навыки фотореалистичного рендеринга.
Умение работать эффективно и соблюдать сроки выполнения проекта.

Высылайте ваши ценовые предложения ($/час) и ссылку на портфолио.

3ds MaxВизуализация объектовДизайн интерьеровРендеринг
3 месяца назад
multimo
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