Требуется создать и анимировать низкополигонального 3D аниме-персонажа в Blender. Проект включает создание тела, одежды, рига и анимации. Каждый этап должен быть сохранен в отдельном файле с фото процесса и рендером. Этапы: создание тела, одежды, риг тела с анимацией, риг лица и анимация. Полная свобода творчества, при необходимости предоставляются референсы.
Сделать модель под 3D печать
Всем доброго дня!
Дано: нужно взять вот этого сочного гнома (во вложении) и сделать его модельку! Да, серьёзно. Да, прям с голой ass. Переднюю часть нужно додумать: за референс можете взять любого похожего гнома в интернетах. Он должен быть с бородой, у него не должно быть спереди видно сами знаете чего. Можно прикрыть листочком, можно закрыть пузом!
На выходе: модель в формате .STL
коли-во полигонов не сильно важно, главное вид.
Предлагайте цену пожалуйста, можете приложить работы, если делали простеньких персонажей уже.
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