Всем доброго дня!



Дано: нужно взять вот этого сочного гнома (во вложении) и сделать его модельку! Да, серьёзно. Да, прям с голой ass. Переднюю часть нужно додумать: за референс можете взять любого похожего гнома в интернетах. Он должен быть с бородой, у него не должно быть спереди видно сами знаете чего. Можно прикрыть листочком, можно закрыть пузом!



На выходе: модель в формате .STL

коли-во полигонов не сильно важно, главное вид.

Предлагайте цену пожалуйста, можете приложить работы, если делали простеньких персонажей уже.