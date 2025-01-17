Сделать модель под 3D печать

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Всем доброго дня!

Дано: нужно взять вот этого сочного гнома (во вложении) и сделать его модельку! Да, серьёзно. Да, прям с голой ass. Переднюю часть нужно додумать: за референс можете взять любого похожего гнома в интернетах. Он должен быть с бородой, у него не должно быть спереди видно сами знаете чего. Можно прикрыть листочком, можно закрыть пузом!

На выходе: модель в формате .STL
коли-во полигонов не сильно важно, главное вид.
Предлагайте цену пожалуйста, можете приложить работы, если делали простеньких персонажей уже.

3D-моделированиеСоздание персонажей
3 месяца назад
RinaRina1234
Екатерина 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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Нет заявок фрилансеров