Требуется разработка рабочего макета презентации жилого комплекса, который будет акцентировать внимание на дизайне интерфейсов. Ожидается качественное визуальное оформление и структурированная подача информации о комплексе.
3D-моделирование радиаторов
Требуется создать высокополигональные 3D-модели радиаторов для использования в видео и цифровых материалах. Модели должны включать резьбовые соединения, фитинги моделить не нужно. Чертежи и размеры будут предоставлены. Оплата обсуждается.
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