3D-моделирование радиаторов

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Закрыт7 заявок203 просмотра

Требуется создать высокополигональные 3D-модели радиаторов для использования в видео и цифровых материалах. Модели должны включать резьбовые соединения, фитинги моделить не нужно. Чертежи и размеры будут предоставлены. Оплата обсуждается.

3D-моделирование
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