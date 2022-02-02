3D-моделирование, визуализация, архитектура, интерьеры.

👋Привет!

Более 10 лет занимаюсь 3D - графикой. По квалификации - архитектор.

Делаю:

🔥3D-моделирование

🔥Визуализация предметная/интерьерная/экстерьерная

🔥Архитектурные решения индивидуального жилья

🔥Дизайн-проекты интерьеров

Инструменты:

✔️Autodesk 3ds max + VRay

✔️Graphisoft archicad

✔️Adobe Photoshop

✔️Adobe Illustrator

✔️Adobe After Effects

✔️Substance Painter

✔️Substance Designer

✔️Marvelous Designer

✔️ZBrush

✔️Realflow