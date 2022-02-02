3D-моделирование, визуализация, архитектура, интерьеры.
👋Привет!
Более 10 лет занимаюсь 3D - графикой. По квалификации - архитектор.
Делаю:
🔥3D-моделирование
🔥Визуализация предметная/интерьерная/экстерьерная
🔥Архитектурные решения индивидуального жилья
🔥Дизайн-проекты интерьеров
Инструменты:
✔️Autodesk 3ds max + VRay
✔️Graphisoft archicad
✔️Adobe Photoshop
✔️Adobe Illustrator
✔️Adobe After Effects
✔️Substance Painter
✔️Substance Designer
✔️Marvelous Designer
✔️ZBrush
✔️Realflow
✉️Подробнее ознакомиться с моим творчеством можно тут: behance.net/253820e9
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#423
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
- Термоснет просмотров
- Дизайн-проект спальнинет просмотров
- Визуализация ангара12 просмотров
- Визуализация ангара8 просмотров
- Теплица35 просмотров
- Hotel in Pyatigorsk51 просмотр
- USB-кабель11 просмотров
- USB-кабель42 просмотра
- USB-кабель22 просмотра
- Сарай (металл)46 просмотров
- Сарай (дерево черное)28 просмотров
- Сарай (дерево натуральное)37 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Отличная работа, рекомендую. Все было сделано очень быстро и качественно
Ответный отзыв
Заур отличный заказчик, всё честно. Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
SketchUp
Сергей показал себя в качестве отличного специалиста и исполнителя!
Ответный отзыв
Всё хорошо!
$30
10 баллов
3 года назад
Сергей потрясающий мастер!! В кратчайшие сроки сделал идеальную 3Д модельку по размытой картинке. Продолжаем работать и всяческе рекомендую.
Ответный отзыв
Нет проблем, рад сотрудничеству!
$10
10 баллов
3 года назад
Сергей великолепный мастер!!! Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, будем работать и далее.
$100
10 баллов
3 года назад
NFT
Отлично выполненная работа, учтены все пожелания и капризы. Могу смело рекомендовать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно было работать.
3D-графика
9 отзывов
$15/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$15/час
от $25от 7 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $25от 7 дней
нет рейтинга