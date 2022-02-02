zvetok77

Сергей zvetok77

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
3D-моделирование, визуализация, архитектура, интерьеры.

👋Привет!

Более 10 лет занимаюсь 3D - графикой. По квалификации - архитектор.

Делаю:

🔥3D-моделирование

🔥Визуализация предметная/интерьерная/экстерьерная

🔥Архитектурные решения индивидуального жилья

🔥Дизайн-проекты интерьеров

Инструменты:

✔️Autodesk 3ds max + VRay

✔️Graphisoft archicad

✔️Adobe Photoshop

✔️Adobe Illustrator

✔️Adobe After Effects

✔️Substance Painter

✔️Substance Designer

✔️Marvelous Designer

✔️ZBrush

✔️Realflow

✉️Подробнее ознакомиться с моим творчеством можно тут: behance.net/253820e9

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#423
рейтинг фрилансера
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1 из 5

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Отзывы заказчиков

dodjintao
Заур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Визуализация межевания участка и 4-х типовых дома
Отличная работа, рекомендую. Все было сделано очень быстро и качественно
Заур отличный заказчик, всё честно. Рекомендую!
Ответный отзыв
VIRITECH
Павел 
41 год
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Визуализация конструкции из SketchUp файла в V-Ray
SketchUp
Сергей показал себя в качестве отличного специалиста и исполнителя!
Всё хорошо!
Ответный отзыв
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
3Д модель по картинке
Сергей потрясающий мастер!! В кратчайшие сроки сделал идеальную 3Д модельку по размытой картинке. Продолжаем работать и всяческе рекомендую.
Нет проблем, рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Realtorg24
Андрей 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создать 3D модели изделий
Сергей великолепный мастер!!! Однозначно рекомендую.
Хороший заказчик, будем работать и далее.
Ответный отзыв
Alex_kun
Алекс 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
3D модель для NFT
NFT
Отлично выполненная работа, учтены все пожелания и капризы. Могу смело рекомендовать.
Хороший заказчик, приятно было работать.
Ответный отзыв
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3D-графика
9 отзывов
$15/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$15/час
от $25от 7 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $25от 7 дней
нет рейтинга