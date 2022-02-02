3D модель для NFT

Подробное ТЗ можно изучить по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1VGJtCHWJteZSoRfxuIYT-JFH_2eg_0fsi83oK97tfuk/edit?usp=sharing [/url]Кратко- вставить в онбординги иконки, придать им объем и сделать анимацию В результате нужно получить файлы gif и mp4 цена 2000 срок день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать вращающийся объект в стилистике, как представлено на примерах ниже. Объект должен содержать в себе название "DOOMX PASS" и логотипа проекта. Являет собой идею особого пропуска.
Пожелания по выполнению: создать 2 отличающихся варианта по заданным критерием.
Концепт первого: стеклянная форма, но более тонкая и вытянутая, по сравнению с примерами, со светящийся надписью и логотипом проекта внутри.
Концепт второго: металлическая темная форма и яркая переливающаяся надпись и логотип в цветовой стилистике двух примеров (примеры металлического пропуска: https://mmbc-titanium.s3.us-west-1.amazonaws.com/AWS98297-Stainless-Steel-Metal-VIP-Pass-Custom-Cutout-Red-Bull.jpg , https://i.pinimg.com/originals/2d/a3/82/2da38257af1a1ee62841a3d77b803cc7.jpg , https://www.rockdesign.com/upload/template/a/y/quick-black-metal-business-card-06-01.jpg)
Основные примеры:
1)https://opensea.io/assets/0x3ce341ebebb3341d3878c7ff22a94d30b7e25df8/954
2)https://opensea.io/assets/0x196c10c2e94cecde426d1138731fc32fee2ec24d/23
Логотип проекта: https://miro.medium.com/max/1260/1*L6XkIv24EDuANGvTU5j0PQ.jpeg
Сайт: https://www.doomsdayx.io/
Подходящие форматы: GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF.
Макс. размер: 100 MB
Сроки: до 3ех дней
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