3D модель для NFT

Нужно создать вращающийся объект в стилистике, как представлено на примерах ниже. Объект должен содержать в себе название "DOOMX PASS" и логотипа проекта. Являет собой идею особого пропуска.

Пожелания по выполнению: создать 2 отличающихся варианта по заданным критерием.

Концепт первого: стеклянная форма, но более тонкая и вытянутая, по сравнению с примерами, со светящийся надписью и логотипом проекта внутри.

Концепт второго: металлическая темная форма и яркая переливающаяся надпись и логотип в цветовой стилистике двух примеров (примеры металлического пропуска: https://mmbc-titanium.s3.us-west-1.amazonaws.com/AWS98297-Stainless-Steel-Metal-VIP-Pass-Custom-Cutout-Red-Bull.jpg , https://i.pinimg.com/originals/2d/a3/82/2da38257af1a1ee62841a3d77b803cc7.jpg , https://www.rockdesign.com/upload/template/a/y/quick-black-metal-business-card-06-01.jpg)

Основные примеры:

1)https://opensea.io/assets/0x3ce341ebebb3341d3878c7ff22a94d30b7e25df8/954

2)https://opensea.io/assets/0x196c10c2e94cecde426d1138731fc32fee2ec24d/23

Логотип проекта: https://miro.medium.com/max/1260/1*L6XkIv24EDuANGvTU5j0PQ.jpeg

Сайт: https://www.doomsdayx.io/

Подходящие форматы: GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF.

Макс. размер: 100 MB

Сроки: до 3ех дней