Дмитрий, здравствуйте. Задача отменилась и 39 моделей делать не будем. Но как договаривались, я готов оплатить проделанную Вами работу. Ответьте в этом заказе с указанием удобного способа получения денег. Я Вам переведу 10$. Спасибо.