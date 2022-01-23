Разработка иллюстраций

Задачи:

1 этап: Разработка первой иллюстрации/ концепция 1 кота.2 этап: Отрисовать 77 котов по 10 штук на породу.3 этап: Отрисовать 777 котов по 100 штук на породу.4 этап: Отрисовать заключительных котов 6923 шт.

Коллекция из 77 котов, разных в ней будет 7 пород у каждого будете меняться: 7 Фонов7 Мех10 Нарядов (все разных цветов)10 Аксессуаров для головы 10 Аксессуары для лица 10 Разных мимик кота 5 Аксессуаров для ушей 10 Обувь8 Аксессуары в руках ( под общий наряд )77 Всего изменяемых атрибутов. Породы котов . БенгалРусская голубая Сиамская Мейн-кун ПерсидскаяАбиссинскаяСфинксВсего 7777 котов полный выпуск по 1111 штук на породу . Напиши стоимость каждого из этапов и время исполнения . Как примеры по уровню, стилю и качеству отрисовки можно ориентироваться на следующие проекты: