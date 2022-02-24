Доброго времени суток.

Необходимо сделать 3D модель йога сидящего внутри такого же йога и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере, порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Все файлы нужно будет подготовить согласно требованиям производства.

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