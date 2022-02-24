3d модель йога

3D-графикаЗавершен2 заявки674 просмотра
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Доброго времени суток.

Необходимо сделать 3D модель йога сидящего внутри такого же йога и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере, порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Все файлы нужно будет подготовить согласно требованиям производства.

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2 года назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
Jew_model
Сергей 
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$80
25 дней
RUB
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