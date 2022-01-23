Создание 3d модели

Доброго времени суток. Необходимо сделать 3D модель атакующего быка и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере, порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Все файлы нужно будет подготовить согласно требованиям производства. Прикрепил ...