Почему я хочу работать 3D художником?

Потому, что это интересная и увлекательная работа. Потому, что 3D художники, это невероятные люди, которыми действительно можно гордиться. Потому, что компьютерные игры, компьютерная графика, могут создавать только уникальные и интересные люди, с огромным запасом знаний и идей. Я хочу познакомиться с этими людьми, работать с ними и учиться у них. Я хочу работать 3D художником, чтобы увидеть, как куётся этот растущий графический гигант, чтобы приложить свою руку к этому, чтобы быть частью этого. Пафосно? Да, наверное. Но я считаю, что всегда есть место здоровому пафосу, когда речь идёт о мечтах и свершениях :)

Что я могу предложить?

Пунктуальность и тактичность. Работоспособность и стрессоустойчивость. Большой и разносторонний опыт работы с людьми и для людей. Огромное желание профессионально развиваться в сфере геймдева и принимать максимум участия в развитии всевозможных захватывающих проектов.

Буду очень рад с вами работать.

Ссылка на портфолио: https://www.artstation.com/oo4epaoo

Спасибо за внимание.